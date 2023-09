Após tentar separar briga, jovem leva facada e morre em Sonora

Jovem, de 21 anos, que não teve sua identificação revelada, morreu neste domingo (17) ao tentar separar uma briga nas imediações de uma boate em Sonora - a 361 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atingido por um golpe de faca no peito e faleceu antes de chegar ao hospital da cidade.

O suspeito de ter desferido o golpe foi espancado por populares e testemunhas, ficando em estado grave e precisando de atendimento médico. Por conta dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações do site O Portal PNews, uma briga acontecia próximo a uma boate, quando o jovem decidiu intervir na situação e tentar separar os envolvidos.

No entanto, após chegar próximo à confusão, recebeu a facada no peito. Unidades de socorro foram acionadas, mas mesmo sendo socorrido ainda com vida, a vítima morreu no trajeto para o hospital.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a cena. Polícia Civil e Polícia Científica trabalharam na ocorrência e imagens de câmera de segurança podem ajudar a elucidar o crime.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

