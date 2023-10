Após um ano, homem que matou idoso com facada é preso

A Polícia Civil de Maracaju prendeu, nesta sexta-feira (6), um homem, de 29 anos, que é um dos principais suspeitos de ter matado um idoso com uma facada no peito em setembro do ano passado.

A polícia chegou até o suspeito após uma denúncia anônima. Com a localização do homem em mãos, a polícia realizou o cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Ciente dos fatos apresentados, o homem se entregou.

