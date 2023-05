Após volta de ataque de piranhas, balneário de MS fecha temporariamente

O balneário municipal de Três Lagoas, a 326 km da Capital, foi fechado pela segunda vez após sofrer ataque de piranhas. O acidente aconteceu no primeiro fim de semana de maio, quando 5 banhistas acabaram feridos levemente. Eles foram socorridos ainda no local e passam bem.

Conforme a administração do balneário, um dos motivos que pode ter causado o reaparecimento das piranhas foi a abertura da tela de proteção, que ocorreu pouco tempo antes do início do torneio de pesca no munícipio. O procedimento foi realizado para que os barcos pudessem ter acesso ao rio pelo balneário.

Mais um registro

Em dezembro 2022, vinte banhistas também se feriram após serem atacados. O local foi fechado, passou por limpeza e só voltou a ser aberto em janeiro de 2023.

A coordenadora do balneário municipal, Nathalia Leite, informou que equipes de manutenção realizaram limpezas na área destinada para banho e capturaram 23 piranhas. "Intensificamos a limpeza do rio, tiramos 23 piranhas até semana passada e agora o balneário será reaberto. A procura da população pelo balneário está muito intensa, a expectativa agora é não ter nenhum ataque", afirmou.

