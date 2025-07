Aquisição de R$ 18 mil em gêneros alimentícios pela Câmara de Paranaíba é investigada

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu procedimento investigativo para apurar possíveis irregularidades na compra de gêneros alimentícios e produtos de limpeza feita pela Câmara Municipal de Paranaíba durante o recesso parlamentar de 2022.

O promotor de Justiça Ronaldo Vieira Francisco determinou que a Câmara envie, no prazo de 15 dias, a documentação completa referente à aquisição de alimentos feita no Supermercado Santana, em 27 de dezembro de 2022, cujo valor total ultrapassou R$ 18 mil. Além disso, pediu que sejam prestadas todas as informações que a Câmara julgar relevantes para o esclarecimento dos fatos.

Segundo o MPMS, a investigação tem como objetivo proteger a probidade administrativa, defender a ordem jurídica e o regime democrático, além de resguardar os interesses sociais e individuais previstos na Constituição. A atuação do Ministério Público visa garantir o respeito dos poderes públicos às normas legais e promover as medidas necessárias para assegurar esses direitos.

