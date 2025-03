Aral Moreira ganha sala lilÃ¡s no combate a violÃªncia domÃ©stica

Mais uma 'Sala Lilás' foi inaugurada em Mato Grosso do Sul, com intuito de combater a violência doméstica. Nesta sexta-feira (14), o espaço foi aberto na cidade de Aral Moreira.

A iniciativa resulta da cooperação entre o Estado e o Município, reforçando as ações de segurança e acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade.

As autoridades discursaram sobre a implantação da Sala Lilás, no combate à violência contra a mulher e em seguida assinaram o termo de compromisso entre a Prefeitura e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, formalizando a parceria para a manutenção e funcionamento do espaço.

A iniciativa faz parte de um amplo projeto de implantação da Sala Lilás em diversos municípios do Estado, reforçando o compromisso do Governo do Mato Grosso do Sul no enfrentamento à violência de gênero.

Até o momento, o projeto já contemplou 48 cidades, sendo Aral Moreira a 49ª a receber o espaço especializado.

