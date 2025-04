Com espingarda, homem reage à abordagem e troca tiros com a PM em Sidrolândia

Homem, que não teve a identificação revelada, entrou em confronto com a Polícia Militar e foi baleado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (8), após reagir a uma abordagem no centro de Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

As primeiras informações é que o indivíduo estava no cruzamento das ruas São Paulo com João Márcio Ferreira Terra, armado com uma espingarda de calibre 22.

Segundo o site Noticidade, ele foi abordado, mas resistiu e apontou a arma para os policiais, que rapidamente reagiram e dispararam contra o suspeito, antes que ele pudesse efetuar algum disparo na direção da guarnição.

Após ser desarmado, os próprios policiais socorreram o homem e o encaminharam para atendimento no Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa. O estado de saúde, no entanto, não foi divulgado.

A Polícia Científica de Campo Grande foi acionada e esteve no local realizando os trabalhos de praxe. O caso será registrado na delegacia da cidade.

