Armado com facão e canivete, homem tenta atacar PM e morre em confronto em Figueirão

Elizario Moraes Sobrinho, de 69 anos, morreu em um confronto no final da manhã de terça-feira (19), após tentar esfaquear um oficial de justiça e partir para cima dos policiais militares que prestavam apoio a ordem judicial em uma propriedade rural em Figueirão, a 289 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o oficial de justiça, de 65 anos, precisava entregar uma intimação para o homem, mas ele sempre apresentava um comportamento hostil. Dessa forma, foi pedido o auxílio da Polícia Militar.

Mesmo na presença dos militares, o idoso apresentava resistência à explicação dos fatos e não permitiu que o oficial de justiça se aproximasse. Em meio a confusão, o oficial afirmou que "cumpriu sua intimação" e pediu mais uma ajuda para a polícia em relação a outra propriedade de Elizario, onde os bens da propriedade do suspeito estavam sendo retirados.

Ainda conforme o registro, o suspeito foi para o local de carro e entrou na propriedade, cometendo o crime de descumprimento de ordem judicial e invasão de domicílio, mas nada impedia o homem. Nesse momento, ele desceu do veículo armado com um facão e foi em direção ao oficial de justiça e dos policiais, que precisaram dar um tiro de elastômero, mas o autor seguia descontrolado. Assim, os militares deram um tiro na perna para contenção e evitar novos avanços do idoso.

Porém, mesmo atingido, Elizario entrou no seu veículo e tentou fugir, tendo os pneus do carro furado por disparos efetuados pelos policiais, o que causou indignação do idoso, que desceu armado com um facão nas mãos, duas facas e um canivete nos bolsos.

Com ordens de parada e para que ele soltasse os armamentos emanadas pelos militares, Elizario novamente partiu para cima dos policiais, que precisaram revidar a injusta agressão e efetuaram alguns disparos contra o homem. O suspeito ainda chegou a caminhar por alguns metros, mas caiu no chão.

Ele foi socorrido por uma ambulância que já havia sido acionada e ao chegar no hospital da cidade, acabou falecendo por não resistir aos ferimentos.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, ameaça, desobediência a decisão judicial e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

