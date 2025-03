Armado com pistola, homem invade hotel e espanca ex-mulher em Ponta PorÃ£

Homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso em flagrante durante a madrugada deste domingo (16), após espancar a ex-mulher em um quarto de hotel em Ponta Porã. Ele também estava usando uma pistola, usada para ameaçar a vítima de morte.

A mulher só conseguiu pedir ajuda, após um descuido do agressor. Ela aproveitou o momento e correu para pedir ajuda aos funcionários do hotel, que acionaram a Polícia Militar.

Segundo detalhes divulgados pelo site Ponta Porã News, para acessar o quarto onde a vítima estava, o homem utilizou o nome do atual companheiro dela. Ao entrar no quarto, ele passou a agredir ela e realizar várias ameaças portando a pistola.

Antes que a Polícia Militar chegasse no local, o acusado conseguiu fugir. Porém, durante diligências, o suspeito foi localizado na rua Adjalma Saldanha, no bairro São João. Ele estava entrando no carro, uma Land Rover Evoque. O suspeito até tentou fugir, mas foi contido pelos militares.

Contra ele, havia uma medida protetiva de urgência, pedida pela ex-mulher, que impossibilitava qualquer aproximação. Ao ser preso, a polícia detectou que ele tinha passagens por lesão corporal, furto, violação de domicílio, tentativa de estupro, descumprimento de medida protetiva, ameaça e uso de falsa identidade.

O caso foi encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

