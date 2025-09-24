Menu
Arquiteto chinês, cineasta e documentarista: veja as vítimas de acidente aéreo em MS

Tragédia aconteceu em uma fazenda de Aquidauana, quando o piloto, que também morreu, possivelmente tentou arremeter a aeronave

24 setembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Todas as vítimas do acidente aéreo em fazenda de AquidauanaTodas as vítimas do acidente aéreo em fazenda de Aquidauana   (Redes Sociais via O Pantaneiro)

Foram identificadas as vítimas do trágico acidente aéreo no início da noite desta terça-feira (23), em uma fazenda de Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande. Ao todo, são quatro pessoas: o piloto e três passageiros que estavam na aeronave.

A primeira vítima a ser reconhecida foi o piloto, identificado como Marcelo Pereira de Barros, conhecido como Marcelo Pantaneiro. Ele, com amigos, foi um dos fundadores da Aerotrip, empresa que oferecia voos panorâmicos e experiências aéreas na região.

O arquiteto chinês Kongjian Yu foi a segunda vítima a ser identificada. Ele estava na região sul-mato-grossense para visitas à região do Pantanal com finalidade para pesquisa e a gravação de conteúdo audiovisual para um documentário. Ele foi professor na Universidade de Pequim e fundador da premiada Turenscape.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz é a terceira vítima. Ele era cineasta e documentarista, conhecido principalmente por trabalhos ligados ao tema de cidades-esponja e participação em festivais internacionais de cinema.

A quarta e última vítima é o documentarista, diretor de fotografia e produtor independente, Rubens Crispim Jr., natural de São Paulo. Sua carreira teve destaque logo em 2006, quando venceu o reality “Projeto 48”, do canal TNT, com o curta “Os 400 Golpes”, exibido em toda a América Latina.

Com passagem por produtoras e canais como Discovery Channel, National Geographic, Arte 1, TV Globo, TV Cultura e a plataforma Cultura em Casa, Rubens também fundou a produtora Poseídos, atuante há quase 20 anos no mercado.

Queda da aeronave - Informações apontam que o avião de pequeno porte, modelo Cessna, caiu na Fazenda Barra Mansa. Segundo detalhes do portal O Pantaneiro, a aeronave estava a serviço de uma equipe que realizava a captação de imagens para uma filmagem.

Relatos indicam que Marcelo Pantaneiro teria tentado arremeter, mas por razões desconhecidas. Porém, o avião teria perdido altitude e caiu, tocando o solo e provocando uma explosão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio e resguardar a área.

As investigações estão a caráter do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) para apurar as causas da queda.

