Arrastada para matagal, criança se salva de estupro em Dourados

A Polícia Civil de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, está investigando uma tentativa de estupro cometida contra uma criança, de 11 anos, na Aldeia Jaguapiru. O caso aconteceu no domingo (2), mas foi divulgado apenas nesta quinta-feira (6).

Quem denunciou o caso foi a mãe, de 32 anos, que relatou aos policiais que a criança estava andando pelas ruas da aldeia indígena, quando foi surpreendida por um desconhecido.

Conforme informações do site Dourados News, a vítima foi arrastada para um matagal e o suspeito tentou tirar as roupas da criança, que conseguiu se desvencilhar e pedir ajuda.

O homem fugiu do local e até o momento não foi encontrado.

O caso ainda segue em investigação pela Polícia Civil.

