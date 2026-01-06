Arsenal e mais de 240 munições são encontrados em contêiner em Sidrolândia

Policiais militares de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, apreenderam nove armas e mais de 240 munições de diversos calibres durante a tarde desta segunda-feira, dia 5, em um contêiner no Jardim Paraíso.

O fato aconteceu após um homem ter sido visto tentando entrar no local, mas desistir ao ver a viatura da Polícia Militar que realizava patrulhamento ostensivo pela região.

Segundo informações do portal Noticidade, ao perceberam a atitude suspeita do indivíduo, os militares retornaram ao local e abordaram ele, que apresentou nervosismo excessivo, voz trêmula e versões contraditórias.

Ao abrirem o local, os policiais encontraram seis armas longas no chão, três armas curtas - sendo dois revólveres e uma pistola.

Ao todo, foram apreendidas nove armas de fogo e 245 munições de diversos calibres, entre eles 7.62, .22, .38, 12 GA, 20 GA e 36 GA. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao suspeito, com o uso de algemas devido ao receio de fuga.

O suspeito detido negou ser proprietário das armas, dizendo que o arsenal seria de outra pessoa e afirmou que estaria prestando serviços como pedreiro em uma residência em frente ao local.

Durante a confecção da ocorrência, a Polícia Militar foi informada de que outro homem compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, acompanhado de advogado, assumindo a posse do armamento apreendido.

