Árvore destrói carro, igreja fica danificada e chuva provoca estragos em Dourados

Durante a noite desta quarta-feira (30), a chuva que chegou pela região sul de Mato Grosso do Sul deixou sinais de estragos e trouxe quedas de árvores. Uma delas, inclusive, caiu sobre um carro que praticamente destruiu o veículo na cidade de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Mas, segundo as informações, não foi apenas um veículo de passeio danificado com a queda de galhos e árvores. Há vários relatos de populares que sentiram na pele o prejuízo, conforme informado pelo site Ligado na Notícia.

Pelo menos 18 mil pessoas ficaram sem luz diante dos estragos provocados pela chuva. Até a Paróquia Sagrado Coração de Jesus foi danificada com os ventos fortes que atingiram toda a cidade.

No entanto, não foi apenas a região de Dourados atingida pela chuva. Ponta Porã também recebeu pancadas isoladas e em algumas áreas, a água caiu com mais intensidade e nas cidades próximas, também houve relatos de chuvas mais intensas ao longo da quarta-feira.

A meteorologia indica para essa quinta-feira (31), possibilidade de chuva no decorrer da manhã, mas também a ideia de que as chuvas possam 'se atrasar' e ficar para o final do dia. Porém, agosto deve encerrar com chuva em praticamente todas as regiões do Estado.

Campo Grande amanheceu com céu entre nuvens e havia a expectativa da chuva aparecer logo pelas primeiras horas, porém, esse cenário não foi concretizado.

