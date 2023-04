Assaltante morre em confronto com a polícia após roubar carro em Dourados

Na noite desta segunda-feira (24), um assaltante, ainda não identificado, foi morto e outro suspeito ficou ferido durante uma troca de tiros com policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, logo após roubarem um Volkswagen Gol em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Ligado na Notícia, após o assalto foram informados que os ladrões estavam com o carro próximo ao Ginásio Municipal, e visualizaram a dupla na rua José de Alencar, na Vila Rosa. A suspeita é que o veículo foi roubado no Jardim Universitário.

Houve uma tentativa de abordagem, mas desrespeitada pelos criminosos que tentaram fugir e dispararam contra a equipe e a viatura. Os policiais revidaram as agressões e acertaram um dos assaltantes e feriram o outro suspeito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o criminoso e encaminhá-lo, sob escolta, para o Hospital da Vida.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

