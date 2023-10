Assaltantes mortos em confronto com o DOF em Caarapó roubaram 260 joias

Antes de serem mortos em confronto com policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), Mateus Gonçalves Pereira, de 21 anos, e Jorge Luiz Delledove, de 20 anos, haviam roubados cerca de 260 joias de uma relojoaria no centro de Caarapó - a 273 quilômetros de Campo Grande.

As peças foram recuperadas após o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. Foram apreendidos 138 pingentes, 69 pulseiras, 32 relógios de pulso, 19 pares de brincos e três correntes e apresentados na sede do Defron, em Dourados.

Após o assalto, Mateus e Jorge fugiram em uma motocicleta de origem estrangeira em direção ignorada, quando os policiais foram avisados sobre a fuga. O DOF fazia policiamento na zona rural de Caarapó e logo encontraram os dois suspeitos, que reagiram à abordagem e na troca de tiros, ambos foram atingidos.

Eles chegaram a ser socorridos para um hospital da cidade, mas diante dos ferimentos, não resistiram.

A ação envolvendo os policiais do DOF e da DEFRON aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

