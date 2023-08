Assaltantes mortos por PM em Amambai eram paraguaios e tinham 23 anos

Foram identificados como Edilson Gonzalez de Padre, de 23 anos, e Júnior Joel Fernandes Vazquez, de 23 anos, os dois ladrões que morreram em uma tentativa de assalto a subtenente aposentado da Polícia Militar em Amambai - a 351 quilômetros de Campo Grande, na tarde de quarta-feira (16).

A Polícia Civil descobriu que ambos eram moradores da cidade de Capitan Bado, que faz fronteira com o município de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul.

Eles morreram dentro da caminhonete do policial. Um ficou com o corpo no banco da frente e outro no passageiro de trás. A princípio, o subtenente só ficou com escoriações devido às agressões que houve por parte dos criminosos.

A polícia também procura uma mulher suspeita de estar ligada a dupla e pode ter tido envolvimento na tentativa de assalto.

A suspeita é que ela tenha fugido para a região de fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também