Interior

Assassinato em Naviraí termina com réu condenado a 2 anos de prisão

O réu foi condenado pelo porte ilegal de arma de fogo e absolvido do homicídio

14 novembro 2025 - 11h37Vinícius Santos

O julgamento do assassinato de José Francisco de Castro, de 58 anos, ocorrido em Naviraí, terminou com a condenação de Clebson Ferreira Nizara, conhecido como “Binga”. A decisão foi proferida na quinta-feira (13), durante sessão do Tribunal do Júri.

O crime aconteceu em 17 de fevereiro de 2023, quando, após uma confusão em um bar, José Francisco foi morto em sua própria casa com um tiro no peito.

O réu foi absolvido da prática de homicídio e condenado apenas pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o Art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

A defesa de Clebson alegou legítima defesa em relação ao homicídio e contestou a condenação pelo porte ilegal de arma, argumentando ausência de provas materiais e de autoria.

Diante da absolvição quanto ao homicídio, a Justiça determinou a expedição de alvará de soltura em favor do acusado — e o cumprimento da pena será no semiaberto.

