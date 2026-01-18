Ataque a tiros deixa um morto e dois feridos em lava jato de Ponta Porã

Um homem foi morto a tiros e outros dois ficaram feridos na noite deste sábado (17) em um lava jato no bairro Grande Marambaia, em Ponta Porã. O ataque provocou pânico entre moradores da região.

Conforme o site Ponta Pora News, três homens estavam no estabelecimento, quando quatro suspeitos chegaram em duas motocicletas. Armados com pistolas, eles efetuaram vários disparos contra as vítimas e fugiram logo em seguida, sem deixar pistas.

Uma das vítimas morreu no local, antes da chegada do socorro. Os outros dois homens ficaram feridos: um deles foi levado consciente por familiares até uma unidade de saúde, enquanto o outro, em estado gravíssimo, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) e encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Porã.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS) investiga o caso. A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul realizou os levantamentos periciais no local do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a motivação do ataque ainda é desconhecida.

