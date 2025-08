Ataque de onça quase mata motociclista em rodovia entre Rio Negro e Rio Verde

Motociclista, de 47 anos, passou por um enorme susto na noite deste sábado (2), após ser alvo de um ataque de onça, na MS-080, no trecho entre as cidades de Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso.

O piloto estava trafegando pela rodovia, quando teria sido surpreendido com a presença da onça, que foi para cima do motociclista, fazendo com que ele caísse mais adiante.

Conforme o site Rio Verde News, o acidente aconteceu por volta das 21h e por volta das 22h, depois de ter sido socorrido, ele deu entrada no Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, em Rio Verde de Mato Grosso.

Ainda segundo o site local, ele passou por atendimento médico onde ficou diagnosticado várias escoriações e arranhões provenientes da queda, mas sem lesões graves.

O caso foi comunicado até as autoridades.

