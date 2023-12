Ataque a tiros deixa jovem morto e rapaz em estado grave em Anastácio

O jovem Tony Adenan Alviço, de 21 anos, foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (25) próximo a uma conveniência em Anastácio, a 145 quilômetros de Campo Grande. Ainda no atentado, um rapaz, de 26 anos, amigo da vítima, também foi atingido e foi socorrido em estado grave para uma unidade hospitalar de Aquidauana.

Segundo informações do boletim de ocorrência, duas pessoas são apontadas como autoras do ataque: um rapaz, de 26 anos, e um homem, de 51 anos, ambos já qualificados pela Polícia Civil durante o levantamento de informações no local.

Em relação à dinâmica dos fatos, Tony e seu amigo estavam em um estabelecimento, quando os suspeitos passaram em um Fiat Siena e o rapaz, que estava como passageiro, passou atirando contra as duas vítimas. Tony chegou a correr, mas caiu sem vida em frente a uma igreja.

O amigo da vítima fatal conseguiu correr para outra rua, sendo socorrido para o hospital de Aquidauana e permanece sob os cuidados médicos.

Ainda conforme o registro policial, o veículo utilizado no crime foi encontrado na casa de um dos suspeitos, porém, eles não estavam. Uma testemunha que estava na residência foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos.

Durante a noite, após a confecção do boletim de ocorrência, a cunhada de um dos suspeitos esteve na delegacia de Aquidauana e afirmou que possuía informações sobre os fatos. Ela foi qualificada e prestou esclarecimentos na unidade de polícia.

O caso foi registrado como homicídio simples e tentativa de homicídio.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também