Atrapalhado pela neblina, servidor público bate moto em carreta e morre em Água Clara

O motociclista Lucas Goes, de 25 anos, servidor público da Secretaria de Infraestrutura de Água Clara, morreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (19), ao colidir contra uma carreta estacionada na Avenida Júlio Maia, trecho urbano da BR-262, na cidade que fica a 192 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Fatos Regionais, um dos principais motivos que levaram ao acidente é a forte neblina que fazia, situação que teria dificultado a visão do motociclista.

Lucas estava lotado na secretaria de Infraestrutura do município. A morte dele foi sentida pela prefeita Gerolina Alves, que publicou uma nota de pesar em suas redes sociais, explicando que o jovem tinha um coração enorme e um sorriso fácil.

"Hoje perdemos um dos sorrisos mais carismáticos que a Prefeitura Municipal de Água Clara viu. Lucas Goés, menino nascido em Água Clara, com um coração enorme, sorriso fácil, nos deixou. Meus sentimentos aos familiares, amigos e companheiros de trabalho. A Secretaria de Infraestrutura perde um dos seus mais brilhantes colaboradores. Momento de tristeza para todos nós", diz a nota.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil estiveram no local do acidente apurando mais detalhes sobre a ocorrência.

