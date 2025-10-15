Atropelada sem querer pelo tio, criança sofreu esmagamento de crânio em Corumbá

Saiba Mais Trânsito A uma semana do aniversário, criança de 1 ano morre atropelada por caminhão em Corumbá

A menina, de 1 ano, que morreu após ser atropelada sem querer pelo tio, na manhã desta quarta-feira, dia 15 de outubro, em Corumbá, sofreu esmagamento de crânio e tórax. Ela foi identificada como Luciana Perez Abdalla, natural de Mariano Roque Alonso, no Paraguai.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima possuía lesões graves no corpo e na cabeça, que causaram exposição de massa encefálica. Há indícios que o atropelamento tenha causado a morte instantânea da vítima.

O tio da criança, de 26 anos, explicou para a Polícia Militar que estava manobrando o caminhão para retirar da garagem de uma empresa e não percebeu a presença da sobrinha, passando acidentalmente por cima dela, conforme a versão constatada no boletim de ocorrência.

Ele foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde deverá ser ouvido para maiores esclarecimentos a cerca do fato.

A tragédia deixou muitas pessoas abaladas, principalmente o tio, que precisou de amparo de familiares e da presença de um psicólogo, uma vez que Luciana era bastante apegada ao rapaz.

O caso deverá ser tipificado como praticar homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na direção de veículo automotor.

