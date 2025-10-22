Menu
Menu Busca quarta, 22 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Atropelamento na BR-267 mata mulher em Bataguassu; condutor se evadiu

O caso é investigado como homicídio culposo; o corpo deve passar pelo IMOL antes de ser liberado à família para despedidas fúnebres

22 outubro 2025 - 12h37Vinícius Santos
Corpo da vítima fatal na rodovia - Corpo da vítima fatal na rodovia -   (Foto: Elias Ramos/Cenário MS)

Uma mulher de 30 anos, identificada como Joycilene Rodrigues de Sousa, morreu na noite de terça-feira (21) após ser vítima de um atropelamento na BR-267, em Bataguassu. 

O acidente ocorreu por volta das 20h, no Km 9 da rodovia, sobre o aterro, próximo à ponte Helio Serejo, que liga Bataguassu a Presidente Epitácio. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e da Perícia Técnica, tratou-se de um atropelamento com vítima fatal.

Joycilene, que morava na Reta A-1, Distrito de Nova Porto XV, não resistiu aos ferimentos. A apuração inicial aponta que, pelas circunstâncias do impacto, o óbito foi instantâneo.

Segundo o site Cenário MS, o condutor do veículo envolvido no acidente não prestou socorro e fugiu do local antes da chegada das autoridades, tomando rumo ignorado.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu. As investigações tratam o fato como “praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor” e “afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir da responsabilidade penal ou civil”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação /
Interior
PRF prende mulher com quase 600 kg de maconha em Nova Alvorada do Sul
Orlando Vendramini Neto preso pela Senad -
Justiça
Pecuarista acusado de encomendar execução em Sete Quedas segue preso, decide TJ
Cabine foi tomada por chamas
Interior
JD1TV: Cabine de carreta é tomada por incêndio após falha mecânica em Corumbá
Divulgação -
Justiça
Casamento é o serviço mais procurado na Justiça Itinerante em Amambai
Mulher chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Interior
Esfaqueada após briga com homem, mulher foge de hospital em Cassilândia
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ladário cancela contratos irregulares com escritórios de advocacia após pressão do MPMS
Casa onde aconteceu o crime
Interior
Adolescente é morto a tiros por garoto de 15 anos em Nova Andradina
Sede do TCE-MS -
Comportamento
Ex-vereador de Santa Rita do Pardo é isento de devolver R$ 31,8 mil após recurso no TCE
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Após ação do MPMS, Água Clara se compromete a implantar programa famílias acolhedoras
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Acordo de R$ 45 mil 'livra' proprietários de ação judicial após desmate ilegal em Coxim

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande