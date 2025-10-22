Atropelamento na BR-267 mata mulher em Bataguassu; condutor se evadiu

Uma mulher de 30 anos, identificada como Joycilene Rodrigues de Sousa, morreu na noite de terça-feira (21) após ser vítima de um atropelamento na BR-267, em Bataguassu.

O acidente ocorreu por volta das 20h, no Km 9 da rodovia, sobre o aterro, próximo à ponte Helio Serejo, que liga Bataguassu a Presidente Epitácio. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e da Perícia Técnica, tratou-se de um atropelamento com vítima fatal.

Joycilene, que morava na Reta A-1, Distrito de Nova Porto XV, não resistiu aos ferimentos. A apuração inicial aponta que, pelas circunstâncias do impacto, o óbito foi instantâneo.

Segundo o site Cenário MS, o condutor do veículo envolvido no acidente não prestou socorro e fugiu do local antes da chegada das autoridades, tomando rumo ignorado.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu. As investigações tratam o fato como “praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor” e “afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir da responsabilidade penal ou civil”.

