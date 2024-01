Audacioso! Ladrão invade Exército, furta viatura e causa acidente em Três Lagoas

Parece até mentira, mas alguns ladrões são bem audaciosos e prova disso é que um criminoso invadiu a sede do Exército em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, furtou uma viatura oficial e ao tentar fugir, acabou causando um acidente no final da noite deste sábado (20).

O veículo furtado pelo ladrão se trata de uma pick-up Agrale Marruá 50, pertencente a 3° Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas.

Informações divulgadas pelo site Rádio Caçula, apontam que o criminoso invadiu a unidade e após barulhos serem ouvidos no fundo do quartel, na rua João Gonçalves de Oliveira, os militares encontraram parte do alambrado derrubada.

Porém, durante a fuga, o ladrão acabou atingindo uma árvore na rua Bernardino Antônio Leite. Com o acidente, o suspeito conseguiu fugir antes da chegada das autoridades. A Polícia Militar continua em diligências para tentar encontrar o bandido.

A Polícia Científica precisou ser acionada para fazer os levantamentos e liberar o veículo para que ele retorne a 3° Bia AAAE do Exército.

