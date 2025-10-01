Menu
Aumizade! Caramelo aguarda dono por horas em porta de delegacia de MS

O morador de rua, de 62 anos, teria sido agredido na noite de ontem procurando socorro nesta quarta-feira

01 outubro 2025 - 15h11Brenda Assis
O flagra foi feito na manhã de hojeO flagra foi feito na manhã de hoje   (Foto: Reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real)
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

Um cachorrinho, identificado como ‘Tunha’, aguardou pacientemente na porta da delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante até o dono, de 62 anos, terminar de registrar um boletim de ocorrência.

A cena foi flagrada pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, na manhã desta quarta-feira (1°). Para os policiais, o homem detalhou que é de Caarapó, mas que está vivendo em situação de rua com a família no município há 4 dias.

Porém, durante a noite de ontem, ele foi agredido e por isso resolveu ir até a delegacia registrar o caso. O caramelo tigradinho o acompanhou e obedeceu ao ficar para fora do espaço, aguardando o tutor.

Posteriormente, ele ainda acompanhou o idoso até o hospital, onde passaria por exame de corpo de delito.

A fidelidade do doguinho chamou a atenção do repórter, que estava no local para fazer algo já rotineiro. E ai, você tem um ‘aumigo’ assim?

Sebrae Set25 Detalhe de noticia

