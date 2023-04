Auxiliar de educação é acusado de fotografar partes íntimas de crianças

Auxiliar de educação infantil, de uma escola municipal em Rio Brilhante, foi afastado das suas funções, após ser acusado de fotografar as partes íntimas de crianças (meninas) com idades entre dez e doze anos de idade.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, seis pais procuraram a delegacia nesta terça-feira (4) para relatar o caso, segundo o delegado, Goethe júnior, o homem fotografava as pertes íntimas das meninas durante a aula de forma velada e com as alunas uniformizadas.

A denúncia ainda aponta que quando a professora “virava as costas”, o servidor mordia os lábios, cena que era notada pelas crianças, além disso, ele fingia pedir materiais para as alunas e tocar em seus ombros.

Até o momento seis vítimas foram identificadas e a polícia abriu inquérito para apurar o caso que foi registrado como, produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, sena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Nas redes sociais, o prefeito de Rio Brilhante, Lucas Centenaro Foroni informou em vídeo que se a denúncia for comprovada o suspeito será punido “nos rigores da lei”.

“Sobre o suposto caso de abuso em unidade escolar do município. Qualquer mínimo ato, será punido com o rigor da lei, se comprovados os fatos. Mas a princípio é isso, fiz questão de fazer o vídeo em forma de resposta e também esclarecimento dos fatos. Liguei para os responsáveis. Não houve o abuso necessariamente. Aconteceu que o servidor que é um ADI, contratado no processo seletivo, convocado, foi denunciado que ele tirava foto de meninas, no horário tanto no intervalo, sala de aula”, declarou.

Confira a manifestação do chefe municipal abaixo:

Deixe seu Comentário

Leia Também