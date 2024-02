Bandido morre em confronto com a Polícia Militar em fazenda de Caracol

Um bandido, que ainda não teve a identificação revelada, morreu após entrar em confronto com a Força Tática da Polícia Militar em uma fazenda no município de Caracol, a 385 quilômetros de Campo Grande. A equipe é de Jardim, mas está na cidade realizando uma operação.

O caso ainda deve ser registrado na delegacia da cidade, devido ao horário em que aconteceu a situação envolvendo os policiais.

Segundo informações do Jardim MS News, o bandido estava alocado em uma fazenda e entrou numa troca de tiros com os policiais e acabou sendo alvejado. Ele chegou a ser socorrido pela própria equipe, mas morreu no hospital de Caracol.

Na ação, nenhum policial ficou ferido.

O corpo do indivíduo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Jardim.

Deixe seu Comentário

Leia Também