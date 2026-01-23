Menu
Barco improvisado vira durante pescaria, idoso morre e irmão é resgatado em Ivinhema

Vítima salva ficou agarrada em uma árvore até a chegada dos Bombeiros

23 janeiro 2026 - 08h23Luiz Vinicius
Valci acabou morrendoValci acabou morrendo   (Redes Sociais)

Valci Ricken, de 74 anos, morreu entre a tarde e a noite desta quinta-feira, dia 22, após o barco que ele utilizava numa pescaria, virar em uma área conhecida como Gleba Azul, em Ivinhema.

Ele estava acompanhado do irmão, de 61 anos, que conseguiu se salvar e ser posteriormente resgatado, após nadar até uma árvore a cerca de 50 metros da margem, permanecendo agarrado aos galhos.

Segundo o site Jornal da Nova, pouco antes da embarcação virar, Valci acabou passando mal, onde perdeu o equilíbrio e caiu na água.

Ainda conforme o site, o resgate contou com condições adversas devido à presença intensa de galhadas e vegetação aquática e o uso de embarcação foi impossibilitado.

Primeiramente, o corpo de Valci Ricken foi retirado da represa. Em seguida, os bombeiros retornaram à água e nadaram até a árvore onde Valmir estava refugiado, realizando o salvamento com segurança. O sobrevivente foi entregue aos familiares e não apresentava ferimentos graves.

Após o atendimento, a guarnição comunicou a Polícia Civil de Ivinhema, que assumiu os procedimentos legais e a investigação das circunstâncias do acidente.

