Barco vira durante teste de motor e homem morre afogado em Aparecida do Taboado

Vítima ficou cerca de 20 minutos submersa, chegando a ser socorrida a um hospital, mas não resistiu

26 janeiro 2026 - 15h23Luiz Vinicius
Eder acabou morrendo durante teste do barcoEder acabou morrendo durante teste do barco   (Redes Sociais)

Eder Humberto Ferraz de Oliveira, de 40 anos, morreu afogado durante o domingo, dia 25, em um rancho em Aparecida do Taboado - a 457 quilômetros de Campo Grande. Ele estava testando o motor de um barco, quando a embarcação virou.

O homem ficou cerca de 20 minutos submersa, até ser socorrida por um bombeiro que estava de folga. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu ao afogamento.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou para a polícia que o marido saiu para testar o motor novo de um barco.

Porém, em determinado momento, o barco virou e Eder estava sem colete, fazendo com que afundasse e não conseguisse retornar a superfície.

Um bombeiro de Santa Fé do Sul, que estava de folga e pescava próximo ao local, ajudou a retirar o homem da água e iniciou os procedimentos de primeiros socorros até a unidade hospitalar, realizando massagem cardíaca.

No entanto, após esforço da equipe médica, a vítima não resistiu e faleceu no hospital da cidade. A Polícia Civil esteve na unidade hospitalar para coletar as informações com a esposa.

O caso foi registrado como morte por afogamento.

