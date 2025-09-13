Menu
Interior

Bares e conveniências de Corumbá são alvos de operação

A ação teve como objetivo verificar a regularidade dos alvarás de funcionamento e o cumprimento das normas referentes à emissão de ruídos

13 setembro 2025 - 16h31Luiz Vinicius
Operação aconteceu em todos os estabelecimentosOperação aconteceu em todos os estabelecimentos   (Divulgação/PCMS)

Bares e conveniências de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, foram alvos de operação de fiscalização da Polícia Militar, com apoio de outros órgãos de segurança e vigilância.

A ação teve como objetivo verificar a regularidade dos alvarás de funcionamento e o cumprimento das normas referentes à emissão de ruídos.

As equipes percorreram diversos pontos da cidade, fiscalizando estabelecimentos e orientando proprietários e funcionários sobre as exigências legais e as penalidades em caso de irregularidades.

De acordo com o delegado Guilherme Oliveira Pena, a iniciativa visa não apenas coibir irregularidades, mas também garantir mais segurança e tranquilidade para os moradores de Corumbá.

Outras fiscalizações estão previstas como parte de um plano contínuo de prevenção e combate a crimes relacionados à desordem urbana.

