Bares e conveniências de Corumbá são alvos de operação

Bares e conveniências de Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, foram alvos de operação de fiscalização da Polícia Militar, com apoio de outros órgãos de segurança e vigilância.

A ação teve como objetivo verificar a regularidade dos alvarás de funcionamento e o cumprimento das normas referentes à emissão de ruídos.

As equipes percorreram diversos pontos da cidade, fiscalizando estabelecimentos e orientando proprietários e funcionários sobre as exigências legais e as penalidades em caso de irregularidades.

De acordo com o delegado Guilherme Oliveira Pena, a iniciativa visa não apenas coibir irregularidades, mas também garantir mais segurança e tranquilidade para os moradores de Corumbá.

Outras fiscalizações estão previstas como parte de um plano contínuo de prevenção e combate a crimes relacionados à desordem urbana.

