Bêbado é preso ao tumultuar evento com cavalo e deixar policial ferido em Cassilândia

Durante a tarde de domingo (30), um homem em estado de embriaguez, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante por tumultuar e desrespeitar a ordem de abordagem da Polícia Militar no evento da 'Cavalgada' em Cassilândia.

Ele estava com um cavalo, mas diante da situação, acabou ferindo um policial na tentativa de abrodagem. Conforme a própria corporação informou, o suspeito tentava avançar no meio da multidão que estava próximo ao palanque do evento.

O homem chegou a ser abordado e orientado a levar um animal para uma área mais adequada e evitar possíveis problemas tanto para as pessoas, mas também para o próprio equino.

Porém, o indivíduo ofereceu resistência, sendo necessária contenção, sem soltar as rédeas da égua, o que fez com que o animal se assustasse e investisse contra o autor, derrubando-o juntamente com um dos integrantes da polícia, fazendo com que o militar batesse a cabeça no chão.

"O militar foi conduzido para a Santa Casa para cuidados médicos e encontra-se em situação estável", diz a nota da Polícia Militar.

Após a prisão do suspeito, o público que estava no local aplaudiu a ação policial e deu suporte para o militar que ficou ferido, até que chegasse uma unidade de resgate.

