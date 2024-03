Bêbado, homem é preso por golpear esposa com pedaço de pau em aldeia de Dourados

Completamente embriagado, um homem, de 46 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (7), após desferir pauladas contra a própria esposa, de 45 anos. O caso aconteceu na Aldeia Bororó, reserva indígena na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para a Polícia Militar que seu marido havia ingerido bebida alcoólica durante toda a tarde de quarta-feira (6), chegando bastante alterado na residência.

Em determinado momento, o suspeito se apossou de um pedaço de pau e passou a desferir golpes contra a esposa. A mulher ficou com uma lesão no rosto do lado esquerdo e o homem também apresentava um ferimento na cabeça, já que ele foi agredido pela filha da vítima, que precisou intervir nas agressões e desferiu uma paulada nele.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de plantão em Dourados.

O caso foi registrado como lesão corporal, se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino.

