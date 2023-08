Bêbado, homem quase mata esposa e cunhado com golpes de facão em Rio Verde

Um homem, que não teve a identificação revelada, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (23) após quase matar sua esposa e seu cunhado com golpes de facão em Rio Verde de Mato Grosso - a 203 quilômetros de Campo Grande. As vítimas foram levadas para um hospital com ferimentos na cabeça.

A suspeita é que ele estivesse embriagado no momento do crime. Mesmo tentando fugir por terrenos baldios próximo ao local onde tudo aconteceu, ele foi detido pela Polícia Militar.

Ele foi autuado pelos crimes de tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e descumprir medida protetiva, pois a esposa já tinha feito registros contra ele, solicitando o documento em ocasiões passadas.

Segundo informações do site Rio Verde News, a mulher e o irmão foram encontrados do lado de fora do imóvel com ferimentos na cabeça, no bairro Coronel Manoel Mariano. Ambos não correm risco de morte.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) é quem atendeu as vítimas e as encaminhou para o hospital da cidade.

Ainda conforme o site, o ataque aconteceu após a vítima ter visto o homem bebendo a tarde toda e suspeitar que ele estivesse em estado extremo de embriaguez. Ao retornar para a casa, ela foi atacada e chegou a ser ameaçada de morte pelo homem.

A situação aconteceu na frente dos filhos da vítima, todos menores de idade. No mesmo imóvel, mas aos fundos, mora o irmão da mulher com a família, no qual também foi atacado pelo suspeito.

Após ser detido, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso.

Deixe seu Comentário

Leia Também