Bêbado, motorista colide em veículo estacionado e mata cachorro atropelado

Um homem, de 70 anos, foi preso em flagrante, na noite desta terça-feira (24), por dirigir embriagado, colidir em um veículo estacionado e matar um cachorro atropelado, na Rua Guilherme Rodrigues de Menezes, em Costa Rica. O carro estava com documento atrasado e o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Conforme a ocorrência, a vítima relatou à polícia, que estava com o carro estacionado, quando o idoso veio com o veículo e colidiu na lateral do carro parado, além do veículo, o condutor bateu em um cachorro que acabou morrendo no local. Em seguida, ele fugiu e foi perseguido por populares que acionaram a polícia.

Ao ser abordado, o autor contou que fugiu pois não estava com a documentação de porte obrigatório, o licenciamento do seu veículo estava vencido e ele confessou que não possuía CNH. O autor ainda aparentava estar embriagado, e ao ser questionado, alegou que estava consumindo bebida alcoólica desde o dia anterior.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Costa Rica.

