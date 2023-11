Bebê dá entrada em UPA com sangramento e polícia investiga estupro em Três Lagoas

A polícia de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, está investigando um caso de possível estupro de vulnerável ocorrido contra um bebê, de 10 meses, que deu entrada no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com sangramento e marcas nas partes íntimas na noite do último sábado (18).

O Conselho Tutelar e a Polícia Militar, na oportunidade, foram acionados pela equipe de plantão da unidade de saúde, pois o médico que atendeu a criança não tinha experiência com casos de violência sexual, porém, notou que os indícios presentes apontavam para um possível crime.

Segundo informações do site JP News, a vítima foi levada para o UPA pela madrasta, após ela verificar durante o banho e trocar a fralda da menina, que ela tinha sangramento nas partes íntimas. Tudo teria acontecido após a mulher e o esposo voltarem para a residência.

Ainda conforme o site, a madrasta da menina relatou que teria deixado a bebê aos cuidados de sua mãe e do seu pai, enquanto precisou sair com seu marido.

A mulher também disse aos policiais militares que na casa não havia mais ninguém. A criança teria ficado na companhia do pai da madrasta, já que a mãe teria ficado do lado de fora da casa, instalando decorações natalinas. A suspeita recaiu sobre o pai da madrasta.

O caso está sendo investigado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

