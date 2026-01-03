Bebê de 1 ano é encontrada sozinha em rua e pais são presos em Três Lagoas

Uma bebê de um ano e oito meses foi resgatada por uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar após ser encontrada sozinha na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Vila Zuque, em Três Lagoas, na manhã desta sexta-feira (2). A criança foi vista por um motorista que, ao passar pela via, quase a atropelou.

De acordo com o Portal RCN, o homem parou o veículo, pegou o bebê no colo e tentou localizar responsáveis, mas não encontrou ninguém. Com ajuda de moradores, acionou a PM.

Ao chegar na residência indicada, os policiais encontraram o pai desacordado, cercado por latas de cerveja e resquícios de cocaína. A mãe da criança, de 17 anos e grávida, não estava no local, mas chegou durante a ação.

O homem recebeu voz de prisão e ambos devem responder por abandono de incapaz. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar, que adotará as medidas cabíveis.

