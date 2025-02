Bezerro é resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em poço em Aquidauana

Um bezerro, de aproximadamente um ano e meio, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana, cidade a 138 km de Campo Grande, após cair um poço de 10 metros de profundidade.

O incidente aconteceu no Assentamento Indaiá I, localizado na MS-345, e demandou 4h de trabalho dos Bombeiros, que conseguiram retirar o animal com vida do poço.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada às 12h47 de quinta-feira (20), mas foi informada que o animal caiu no local às 7h e que seu dono só conseguiu entrar em contato com o serviço de emergência horas depois do incidente.

Para retirarem o animal do poço, foram armados dois sistemas, um para a descida do bombeiro pelo poço e outro para a retirada do bovino.

Apesar de estar muito cansado, o animal foi retirado com vida e, a princípio, sem faturas. Entre deslocamento até o local da ocorrência, localizado a 35 km da cidade de Aquidauana, e o tempo de resgate, a operação pode ter durado até 16 horas.

