BMW aquaplana, cai em cÃ³rrego e passageira morre na MS-345, em Bonito

Maria Fernanda Pereira de Souza Horton, de 21 anos, morreu em decorrência de um acidente de trânsito no final da tarde deste domingo (9), na MS-345, em Bonito. O veículo em que ela estava como passageira, uma BMW, caiu em um córrego após aquaplanar na rodovia.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o condutor, identificado como Pedro, explicou que estava seguindo no sentido de Bonito para Anastácio, e no veículo estavam um jovem, identificado como Jackson que estava no banco da frente, enquanto Sabrina e Maria Fernanda, estavam no banco traseiro.

Para a polícia, Pedro relatou que durante o trajeto da rodovia, o veículo aquaplanou, pois chovia bastante naquele momento, fazendo com que ele perdesse totalmente a direção do veículo, colidindo no guard rail da ponte sobre o córrego Roncador.

Com o impacto, o veículo caiu dentro do córrego e logo após o acidente, o motorista desmaiou. Ele e os outros dois jovens foram socorridos e encaminhados para o hospital de Bonito, enquanto Maria Fernanda morreu no local.

Informações apontam também que a vítima seria de Campo Grande e estava retornando para a cidade quando houve o acidente.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também