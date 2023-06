Boliviano perde controle e tomba carreta carregada de GLP em Corumbá

Motorista, de 55 anos, e nacionalidade boliviana, perdeu o controle da direção de uma carreta carregada de GLP e tombou na pista da rodovia BR-262, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, durante a tarde desta quinta-feira (22).

Mesmo com o impacto, não houve vazamento do gás. O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com um corte na boca e dores pelo corpo, principalmente na cabeça.

Segundo informado pelo portal DP News, equipes dos Bombeiros permaneceram no local para garantir que não houvesse nenhum tipo de incidente.

Era esperado que outra carreta da empresa pudesse ir ao local para extrair o conteúdo e posteriormente fazer a remoção do veículo tombado.

A pista seguia com trechos prejudicados até o fim da noite de ontem.

