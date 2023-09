Bombeiros encontram corpo de pescador desaparecido no Rio Sucuriú

Durante as buscas na manhã desta terça-feira (5), o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do pescador Uérbio Teixeira Santana, 41 anos, conhecido como "Chico", que estava desaparecido desde o domingo (3) no Rio Sucuriú, em Paraíso das Águas - a 277 quilômetros de Campo Grande.

O corpo da vítima foi encontrado por volta das 7h da manhã. Voluntários que também estavam participando das buscas subiam o rio e encontraram Uérbio boiando a 3 quilômetros de onde houve o afogamento, segundo informado pela corporação.

Assim, os militares foram informados da situação e fizeram a remoção do corpo. As buscas foram feitas com apoio de quatro mergulhadores dos Bombeiros que vieram de Campo Grande.

Segundo o site BNC Notícias, o desaparecimento aconteceu na tarde de domingo (3) após a embarcação que a vítima estava bater contra uma rocha. Uérbio tinha a companhia de um amigo, que conseguiu retornar para o barco, mas não conseguiu salvar a vítima.

No retorno para o porto, a embarcação colidiu na rocha e ambos foram lançados para o rio. Uerbio desapareceu e afundou por duas vezes, pedindo por socorro.

