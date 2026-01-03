Bombeiros da capital auxiliam nas buscas por homem desaparecido no Rio Apa

Bombeiros da Capital foram mobilizados para auxiliar nas buscas por Ceferino Martínez, de 59 anos, que desapareceu nas águas do Rio Apa, na região de Bella Vista Norte, no fim da tarde desta sexta-feira (2). Ele teria sido arrastado pela correnteza por volta das 17h40, abaixo da área de praia do rio.
De acordo com o site Jatobá News, equipes iniciaram as buscas ontem e percorreram o trecho do Apa na tentativa de localizar a vítima. As operações seguem em andamento e, até o momento, Ceferino não foi encontrado.
Novas informações deverão ser divulgadas pelas autoridades responsáveis conforme o avanço dos trabalhos de resgate.
