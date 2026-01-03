Menu
Bombeiros da capital auxiliam nas buscas por homem desaparecido no Rio Apa

Equipes percorrem o rio desde o início da noite desta sexta-feira após Ceferino Martínez, de 59 anos, ser levado pela correnteza

03 janeiro 2026 - 10h50Taynara Menezes
Homem foi levado pela correnteza Homem foi levado pela correnteza   (Foto: Jatobá News )

Bombeiros da Capital foram mobilizados para auxiliar nas buscas por Ceferino Martínez, de 59 anos, que desapareceu nas águas do Rio Apa, na região de Bella Vista Norte, no fim da tarde desta sexta-feira (2). Ele teria sido arrastado pela correnteza por volta das 17h40, abaixo da área de praia do rio.

De acordo com o site Jatobá News, equipes iniciaram as buscas ontem e percorreram o trecho do Apa na tentativa de localizar a vítima. As operações seguem em andamento e, até o momento, Ceferino não foi encontrado.

Novas informações deverão ser divulgadas pelas autoridades responsáveis conforme o avanço dos trabalhos de resgate.

