Bombeiros encontram corpo de rapaz desaparecido em rio de Água Clara

Foi encontrado pela manhã deste domingo (27), o corpo de Rafael Nogueira de Souza, de 24 anos, que estava desaparecido desde a quinta-feira (24), quando ele decidiu entrar nas águas do Rio Verde, em Água Clara - a 192 quilômetros de Campo Grande.

O acidente aconteceu enquanto ele realizava um churrasco nas margens do rio, acompanhado de amigos.

Em determinado momento, ele teria decidido entrar nas águas e foi levado pela correnteza.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas desde a madrugada de sexta-feira (25), mas somente pela manhã de domingo é que o corpo da vítima foi localizado.

As buscas duraram os três dias e ainda contou com apoio do pai de Rafael e também de outros familiares.

