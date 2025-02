Bombeiros são acionados após panela de pressão pegar fogo em Corumbá

O Corpo de Bombeiros foi acionado, durante a madrugada deste sábado (8) para atender uma ocorrência na Rua Silva Jardim, no bairro Universitário em Corumbá, após uma panela de pressão pegar fogo.

Ao chegarem no local, os bombeiros realizaram o combate de princípio de incêndio e realizaram a retirada da panela de pressão com chamas para o lado de fora da residência, onde extinguiram as chamas.

Foi necessária a ventilação do local devido à grande concentração de fumaça na residência. Ninguém se feriu durante a ocorrência.

