Bonito inova e passa a enviar medicamentos em casa pelos Correios

Com uma iniciativa pioneira, a Prefeitura de Bonito e os Correios firmaram uma parceria para realizar a entrega de medicamentos em casa por meio do Sedex.

O "Remédio na Porta" é fruto de uma parceria inédita entre a prefeitura e a instituição, visando facilitar o acesso a remédios para pessoas com dificuldades de locomoção.

O acordo foi formalizado durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas 2025, em Brasília, com a presença do presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, do superintendente estadual da empresa em Mato Grosso do Sul, Gelson Leonel do Nascimento, e do prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues.

Serão entregues apenas medicamentos elencados no programa "Remédio na Porta". Inicialmente, o programa atenderá idosos, pessoas acamadas, com deficiência ou dificuldades de locomoção, que fazem uso contínuo de medicamentos fornecidos pela atenção básica.

Como aderir - A adesão ao “Remédio na Porta” deve ser feita diretamente na Farmácia Municipal de Bonito, localizada na Rua Cel. Pilád Rebuá (em frente à AMF), no horário das 7h às 17h.

Documentação necessária:

Cópia do RG, CPF e cartão do SUS;

Comprovante de residência atualizado;

Atualização dos dados no sistema do município;

Receita médica válida para seis meses.

