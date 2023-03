Brasileiro reage a assalto e acaba ferido a tiros na fronteira

O brasileiro Marco Aurélio de Almeida, de 30 anos, foi vítima de assalto e ferido a tiros na noite desta quinta-feira (2), em quanto retornava para sua casa, no bairro Virgem dos Pobres, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

Segundo informações dos sites locais, a vítima teria sido abordada por três homens que exigiram uma pasta que continha cheques e dinheiro.

Conforme a Polícia Nacional, Março Aurélio trabalha em uma empresa de comercialização de aves na região de Bella Vista do Norte e retornava para sua residência, quando foi assaltado e ferido com três tiros.

Ainda de acordo a polícia, a vítima teria reagido e os tiros atingiram sua perna esquerda, braço esquerdo e seu abdômen. O Corpo de Bombeiros resgataram o homem e o encaminharam para o Hospital Regional. Ele não corre risco de morte.

Os assaltantes estavam em motocicletas e não há informações a respeito da quantia levada.

