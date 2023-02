Briga em danceteria de Caarapó termina com homem morto a facadas

Antônio Marcos dos Santos, de 47 anos, morreu após ser esfaqueado durante a madrugada desta segunda-feira (20) em frente a uma danceteria na cidade Caarapó. O autor, identificado como Eder de Souza França, foi preso três horas após cometer o crime.

De acordo com o site Caarapó News, os golpes de faca atingiram o tórax da vítima. Antônio chegou a ser resgatado, mas morreu antes mesmo de dar entrada no Hospital Beneficente São Mateus.

Não há informações sobre o que teria motivado o crime.

A Polícia Civil foi acionada assim que houve a confirmação da morte da vítima. Em menos de três horas, as diligências surtiram efeito e logo o autor foi encontrado com a faca usada no crime.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caarapó, onde permanece à disposição da Justiça.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também