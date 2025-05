Briga em torneio de pesca deixa três esfaqueados e um em estado grave em Três Lagoas

Confusão generalizada deixou pelo menos três pessoas esfaqueadas, sendo uma em estado gravíssimo na noite desta quinta-feira (1°), no Balneário Municipal de Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu durante um torneio de pesca que acontecia no local.

O suspeito de cometer o delito portava um canivete e fugiu do local após o crime. A vítima mais grave, um jovem, de 19 anos, foi atingido no pescoço e está internado em estado considerado gravíssimo no Hospital Regional.

Segundo o site 24H News, a Polícia Militar se deslocou até o local, mas o suspeito havia fugido e as vítimas já haviam sido socorridas. Assim, se deslocaram até a unidade de saúde da cidade para coletar mais informações.

Por lá, conversaram com um adolescente, de 15 anos, socorrido com uma perfuração de 10 centímetros no ombro. Ele detalhou que não sabe o nome do agressor, mas que supostamente ele seria morador do bairro Vila Piloto.

O jovem, de 19 anos, chegou a ser socorrido inconsciente por uma ambulância particular e levado ao hospital. A terceira pessoa esfaqueada, atingida no rosto, saiu do local de meios próprios e recusou atendimento, não sendo localizado e dificultando a identificação.

O suspeito não foi localizado e as investigações para entender a motivação para o crime estão a caráter da Polícia Civil.

