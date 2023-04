Briga termina com esposa matando marido a facadas em Rio Verde

Na madrugada desta segunda-feira (17), a briga entre um casal terminou com uma tragédia após a esposa matar o próprio marido a facadas em Rio Verde de Mato Grosso, distante a 203 quilômetros de Campo Grande. A mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar.

A identificação da vítima e da suspeita ainda não foram divulgadas pela polícia. Até as primeiras horas da manhã, as autoridades trabalhavam no caso.

O caso aconteceu em uma residência na Vila Arruda. Segundo o site RV News, a mulher e o marido discutiam e brigavam, quando a suspeita pegou uma faca e desferiu golpes que acertaram o pescoço do homem.

Ele não resistiu e veio a óbito ainda na casa. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, prenderam a esposa.

Perícia Científica e Polícia Civil também foram acionados para a ocorrência.

