Buscando veículo do conserto, motorista bate em anta na BR-060, em Camapuã

Pelo menos três pessoas passaram por um susto na noite desta quinta-feira (15), após um Honda Civic colidir contra uma anta na BR-060, em Camapuã. O veículo, inclusive, havia sido buscado de um conserto.

Segundo o site BNC Notícias, o carro era conduzido por um morador de Paraíso das Águas, que havia ido até Campo Grande buscar o automóvel após um conserto.

No entanto, ao retornar para a cidade, próximo a Camapuã, o motorista acabou se envolvendo em um acidente com uma anta que fazia a travessia da rodovia. A frente do veículo ficou completamente destruída.

Nenhuma dos ocupantes do carro ficou ferido ou precisou de atendimento médico. Um caminhão que seguia no sentido oposto, quase também se envolveu no acidente, mas conseguiu desviar do animal.

Ainda segundo o site local, o veículo pertence a uma família querida e conhecida em Paraíso das Águas.

