Buscas por corpo de homem desaparecido no Rio Apa continuam neste domingo

Após um dia inteiro de buscas intensas, o corpo do homem desaparecido nas águas do Rio Apa ainda não foi localizado e as buscas seguem neste domingo (3). O Corpo de Bombeiros classificou a operação como bastante sacrificante.

De acordo com o site Jatobá News, ao longo do dia, os bombeiros realizaram varreduras em galhadas e nas margens dos dois lados do rio, percorrendo aproximadamente 12 quilômetros abaixo do ponto onde ocorreu o desaparecimento. No retorno, o mesmo procedimento foi repetido.

Mesmo com todo o esforço, nenhum vestígio foi encontrado. As buscas foram retomadas neste domingo, no mesmo horário: a partir 7h no Paraguai e 6h no Brasil. A expectativa é de que, com novas estratégias, seja possível localizar Ceferino Martínez, de 59 anos.

A ação conta também com o acompanhamento de Robertinho Bazzano, representante da municipalidade, que esteve presente durante todo o dia e reforçou a importância do apoio às equipes de resgate neste momento difícil para a família bellavisteña.

