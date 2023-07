Cabo do Exército morre atropelado em Bela Vista

O cabo do Exército Gabriel Vinicius Soares Ribeiro, de 22 anos, morreu atropelado durante o domingo (23), na cidade de Bela Vista - a 324 quilômetros de Campo Grande.

A morte foi confirmada por familiares que divulgaram os horários do velório e sepultamento.

Porém, não há informações a respeito do acidente que ocasionou o atropelamento e a reportagem tenta mais informações com a Polícia Civil.

Nas redes sociais, o 20° Regimento Cavalaria Blindado de Campo Grande, publicou uma nota de pesar confirmando a morte. De acordo com a nota, Gabriel Soares ingressou nas fileiras do Exército Brasileiro no ano de 2020 e desempenhava a função no Departamento do Pólo do Regimento.

"O Comando do 20° Regimento de Cavalaria Blindado está prestando todo o apoio e suporte aos familiares do militar. O Regimento Cidade de Campo Grande presta condolências aos familiares e amigos de nosso Lanceiro", diz trecho da nota.

O sepultamento acontece às 10h40, desta segunda-feira (24), no Cemitério Nacional Parque.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também